Polizei Mettmann

POL-ME: Hochwertiges Auto gestohlen - 2607014

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Erkrath (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 5. Juli 2026, einen hochwertigen Lexus in Erkrath entwendet. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Im Zeitraum zwischen Samstag, 4. Juli 2026, 22 Uhr, und Sonntag, 5. Juli 2026, 10.40 Uhr, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter einen grauen Lexus mit Düsseldorfer Städtekennung (D) entwendet. Das erst knapp drei Jahre alte Fahrzeug war vor einer Garage im Bereich Kalkumer Feld abgestellt worden.

Die Polizei leitete eine internationale Fahndung nach dem Lexus sowie den dazugehörigen Kennzeichen ein und bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Die Wache in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450 erreichbar.

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