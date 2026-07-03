Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2307012

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

In der Zeit von Montagabend, 29. Juni 2026, bis Dienstagmittag, 30. Juni 2026, wurde ein grauer Opel an der Weberstraße in Mettmann beschädigt. Die Fahrerin des Opel Corsa hatte ihr Auto gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Am nächsten Tag kehrte sie gegen 12:50 Uhr zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Heckstoßstange fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 27. Juni 2026, 12 Uhr, und Sonntag, 28. Juni 2026, 11.30 Uhr, einen im Bereich der Blumenstraße auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten Nissan Micra beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Zwischen Sonntag, 28. Juni 2026, 23:30 Uhr, und Montag, 29. Juni 2026, 12 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand der Schildsheider Straße auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin vom Unfallort, sodass eine Regulierung des Schadens nicht möglich war.

Am Montag, 29. Juni 2026, parkte die Fahrerin eines grünen VW Caddy gegen 15:10 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters an der Röntgenstraße auf Höhe der Hausnummer 10. Als sie gegen 15:35 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie diverse Lackkratzer fest und erstatte Anzeige. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich entfernt, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen.

Am Dienstagnachmittag, 30. Juni 2026, wurde ein grauer VW Polo auf der Straße Neuenhausplatz beschädigt. Die Nutzerin des Polos hatte das Auto gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Dienstag, 30. Juni 2026, wurde ein schwarzer Renault auf der Sedentaler Straße beschädigt. Der Nutzer des Renault Clio hatte sein Auto gegen 7:30 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des dortigen Bürgerhauses an der Hausnummer 105 abgestellt. Als er gegen 15:20 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich entfernt, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 28. Juni 2026, 21:10 Uhr, und Montag, 29. Juni 2026, 20:30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Heerstraße auf Höhe der Hausnummer 69 abgestellten schwarzen Opel Grandland beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin den Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Ein Unbekannter hat am Freitag, 26. Juni 2024, zwischen 15:15 Uhr und 15:24 Uhr einen am Fahrbahnrand der Köbener Straße auf Höhe der Hausnummer 11 geparkten schwarzen Opel Corsa beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Die Fahrerin eines schwarzen Opel Astra hat ihr Fahrzeug am Montag, 29. Juni 2026, zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Dienstagmorgen, 30. Juni 2026, wurde auf einem Park&Ride-Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße in Hilden ein BMW beschädigt. Die Fahrerin des schwarzen BMW 550d mit Düsseldorfer Kennzeichen hatte ihr Auto gegen 7:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Um 8:10 Uhr stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatten sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem geparkten BMW auf mehrere hundert Euro.

Am Dienstagmittag, 30. Juni 2026, wurde ein weißer BMW am Mühlenbachweg in Hilden beschädigt. Die Nutzerin des BMW 320d hatte das Auto gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummern 16-18 abgestellt. Als sie gegen 12:40 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite des weißen BMW fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte Lackkratzer an der gesamten rechten Fahrzeugseite verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montag, 29. Juni 2026, wurde auf der Annastraße in Langenfeld ein schwarzer Audi beschädigt. Der Fahrer des Audi Q5 hatte sein Auto gegen 15:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt. Als er um 22:10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden an der vorderen rechten Stoßstange fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatten sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstagvormittag, 30. Juni 2026, wurde auf dem Holzweg ein grauer Toyota beschädigt. Die Fahrerin des Toyota Yaris Cross hatte ihr Auto gegen 11:15 Uhr in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt. Als sie gegen 11:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken vorderen Fahrzeugseite sowie am vorderen Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatten sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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