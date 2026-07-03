Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607011

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Heiligenhaus / Ratingen / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit von Mittwochmittag, 1. Juli 2026, bis Donnerstagmittag, 2. Juli 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Stallung. Unbekannte Täterinnen oder Täter durchtrennten das umzäunte Wiesengelände am Flurweg 49 und brachen anschließend diverse Türen auf. Zudem schlugen sie Fensterscheiben ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Einige Gegenstände wurden nach der Tat in einem nahegelegenen Bachlauf aufgefunden.

Die Einbrecherinnen oder Einbrecher stahlen zudem hochwertige Werkzeuge, mit denen sie unerkannt entkamen. Die Polizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am frühen Donnerstagmorgen, 2. Juli 2026, stahlen unbekannte Täterinnen oder Täter Ladekabel an E-Ladesäulen in Ratingen-Breitscheid. Gegen 3:55 Uhr durchtrennten die Unbekannten die Ladekabel an der Ladestation an der Straße "An der Pönt" und flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Hahnenfurther Weg in Gruiten ein. In der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr schlugen die Einbrecherinnen oder Einbrecher das Fensterglas der Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Aus dem Keller des Hauses stahlen sie mit brachialer Gewalt einen in der Wand verankerten Möbeltresor und flohen anschließend unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, versuchten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Lessingstraße in Haan einzudringen. In der Zeit von vom 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr versuchten die Einbrecherinnen oder Einbrecher ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden am Küchenfensterrahmen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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