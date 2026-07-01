Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Zu einer Körperverletzung ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Den Angaben eines 20-Jährigen zufolge sei dieser am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr in der Straße "In der Au" mit einem bislang unbekannten Autofahrer in Streit geraten, nachdem dieser abbremsen musste, als der 20-Jährige die Fahrbahn fußläufig überquerte. Aus dem zunächst verbalen Disput habe sich dann ein körperlicher Angriff entwickelt, nachdem der Unbekannte sein Fahrzeug auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Discounters geparkt und den Fußgänger unvermittelt mit den Fäusten geschlagen und ihn zudem verbal bedroht habe. Zwei Zeugen hätten die Parteien schließlich getrennt und den Angriff beendet. Da diese dem ermittelnden Polizeirevier Sigmaringen bislang nicht bekannt sind, werden diese sowie weitere Personen, die sachdienliche Angaben zum genauen Geschehensablauf machen können, gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen / L 277

Motorradfahrer bei Probefahrt schwer verletzt

Schwere Verletzungen und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 43-jähriger Motorradfahrer am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr auf der L 277 verursacht hat. Der Mann war im Rahmen einer Probefahrt mit einer KTM von Gutenstein in Richtung Sigmaringen unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über das Zweirad, geriet ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer, aber nicht lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Durch Ablenkung Unfall verursacht

Schwere Verletzungen hat sich ein 73-jähriger Yamaha-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, den er am Dienstagvormittag in der Laizer Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 9 Uhr in Richtung Sigmaringen unterwegs, als er wohl durch einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und eine Verkehrsinsel überfuhr. Beim anschließenden Gegenlenken verlor er vollends die Kontrolle über sein Zweirad, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an der Yamaha und dem Schild liegt bei rund 2.000 Euro.

Sigmaringendorf

Kabel an Bahnstrecke beschädigt

Möglicherweise auf Kupfer abgesehen hatten es drei bislang unbekannte Täter, die am Dienstagnachmittag an der Bahnschiene hinter dem Abenteuerspielplatz Kabel beschädigt haben. Aus einem parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Kabelkanal hatten die Unbekannten mehrere Meter Kabel herausgezogen und bereits in Stücke geschnitten, als sie mutmaßlich von Zeugen gestört wurden. Aufgefundene Gegenstände und weitere Spuren lassen vermuten, dass die Täter das Kupfer herauslösen wollten. Bei den drei Personen soll es sich augenscheinlich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gehandelt haben, dabei soll der erste ein pinkes oder hautfarbenes T-Shirt getragen und blonde Haare gehabt und der zweite ein graues T-Shirt und eine schwarze Basecap getragen haben. Zur dritten Person liegt derzeit keine Beschreibung vor. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Trios geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

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