Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607015

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Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Im Zeitraum zwischen Montag, 29. Juni 2026, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 1. Juli 2026, 15 Uhr, wurde ein blauer VW Beetle beschädigt. Der VW Beetle stand in dem Zeitraum am Fahrbahnrand der Feldstraße auf Höhe der Hausnummer 49. Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stelle sie fest, dass das vordere Kennzeichen deformiert war. Der Unfallverursachende hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen VW Kombi hat am Freitag, 3. Juli 2026, gegen 7:40 Uhr einen 10-Jährigen angefahren. Der Junge war auf dem Radweg der Parkstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam der VW Kombi aus einer Tiefgaragenausfahrt auf den Radweg gefahren. Die Fahrerin nahm den Jungen auf dem Fahrrad zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Sie stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen, setzte dann aber ihre Fahrt fort. Der Junge wurde durch den Aufprall leicht verletzt, sein Fahrrad leicht beschädigt.

Die unbekannte Autofahrerin kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 55 bis 60 Jahre alt - kräftige Statur - graue, schulterlange Haare - trug ein helles T-Shirt - trug eine graue, enge Jeans

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen VW-Kleinwagens hat am Sonntag, 5. Juli 2026, gegen 16:30 Uhr eine 15-jährige Jugendliche angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Jugendliche wollte den Hellerhofweg im Bereich des Kleingartenvereins an der Stadtgrenze zu Düsseldorf überqueren, als sie von einem aus Richtung des Garather Wegs kommenden Kleinwagen erfasst wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Düsseldorf-Hellerhof fort, ohne sich nach dem Gesundheitszustand der Jugendlichen zu erkundigen. Das Mädchen kam leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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