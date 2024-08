POL-ME: Weiterer Brand auf Feld in Mettmann - die Polizei bittet um Hinweise - Mettmann - 2408044

Polizei Mettmann

Weiterer Brand auf Feld in Mettmann - die Polizei bittet um Hinweise - Mettmann - 2408044

Mettmann (ots)

In der Nacht von Montag, 12. August 2024, auf Dienstag, 13. August 2024, kam es erneut auf einem Feld am Benninghofer Weg in Mettmann zu einem Brand. Die Polizei ermittelt und geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand eines Feldes am Benninghofer Weg gerufen. Eine Zeugin, die sich auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Brandortes befand, konnte beobachten, wie sich das Feuer in Höhe des Feldes ausbreitete. Folgerichtig alarmierte sie die Feuerwehr, die den circa 100 Meter langen Brand löschte. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits gänzlich gelöscht.

Die Zeugin gab an, dass sie eine unbekannte Person von der Tatörtlichkeit weggehen sah. Ob der Brand im Zusammenhang mit dem Brand am 11. August 2024 steht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5841546), ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Da die Polizei nach aktuellen Kenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung ausgeht, bittet sie um Hinweise und fragt:

Wer hat im Bereich des Benninghofer Weges verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 / 982-6250 entgegen.

