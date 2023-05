POL-ME: 41-jährige Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Heiligenhaus - 2305065

Mettmann (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitag (19. Mai 2023) eine wertvolle Uhr in Velbert geraubt. Dabei wurde ein 75-jähriger Velberter leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Das war geschehen: Gegen 13:00 Uhr hielt sich ein 75-jähriger Velberter in seinem gelben VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrichstraße ...

mehr