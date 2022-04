Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer in Bach fest - Hilden - 2204011

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Freitag (1. April 2022) einen 19-jährigen mutmaßlichen Dealer in Hilden festnehmen konnte. Bei Schneefall und 1 Grad Außentemperatur flüchtete der Tatverdächtige in einen Bach, wo er im mehr als "kühlen Nass" von einem Polizeibeamten aufgegriffen werden konnte.

Das war geschehen:

Gegen 16.30 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei, weil sie den Verdacht hatten, dass mehrere Personen auf einem Spielplatz an der Straße Am Lindengarten mit Drogen dealten. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten waren schnell vor Ort und konnten drei männliche Personen auf dem Spielplatz feststellen. Während zwei Personen vom Tatort flüchten konnten, konnte eine männliche Person verfolgt werden.

Der junge Mann rannte in eine Böschung sowie durch Dornengestrüpp und setzte seine Flucht schließlich in einem Bach fort. Im Wasser konnte er durch einen Beamten weiter verfolgt und schließlich festgenommen werden. Der 19-jährige Hildener, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten war, hielt bei seiner Festnahme eine Plastiktüte mit Cannabis in der Hand. Da diese durch die Flucht zerrissen war, befand sich im Bachlauf und rund um den Tatort weiteres Cannabis. Durch einen eingesetzten Drogenspürhund konnten weitere Drogen gefunden und dank der Unterstützung der Feuerwehr Hilden mit einem Kescher aus dem Wasser geholt und sichergestellt werden. Zudem fanden die eingesetzten Beamten bei dem Tatverdächtigen Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Der 19-Jährige wurde zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen zur Wache in Hilden gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Eine Durchsuchung seiner Wohnung wurde durch das Amtsgericht Düsseldorf angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden weiteren flüchtigen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - europäisches Erscheinungsbild - ca. 15 bis 20 Jahre alt - hatte die Kapuze eines Pullovers über den Kopf gezogen - vermutlich orangefarbene Haare - hatte Akne im Gesicht

2. Person:

- männlich - ca. 15 bis 20 Jahre alt - asiatisches Erscheinungsbild - hatte schwarze Haare

Die Polizei in Hilden bittet um Hinweise: Wer hat die Situation ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen machen? Die Wache in Hilden ist unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.

