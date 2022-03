Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Mettmann - 2203092

Mettmann (ots)

Am Montag (14. März 2022) kam es in Mettmann am Gruitener Weg zu einem Autounfall mit hohem Sachschaden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 14:30 Uhr ein 37-jähriger Mettmanner mit seinem Audi Q3 über den Gruitener Weg in Richtung Flurstraße gefahren, als er nach Zeugenangaben plötzlich, ohne Fremdeinwirkung und ohne erkennbaren Grund auf Höhe der Bushaltestelle "Am Schnabel" nach links von der Straße abkam und ungebremst gegen eine Straßenlaterne prallte.

Der Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, welches er jedoch bereits am gleichen Tag nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Audi hingegen entstand ein Totalschaden, sodass der Wagen abgeschleppt werden musste. Auch die Straßenlaterne war erheblich beschädigt - sie musste von der Feuerwehr abgesägt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von deutlich über 20.000 Euro.

Zur Dauer der Unfallaufnahme war der Gruitener Weg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach wie vor an - Hinweise auf eine vorausgegangenen Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich keine.

