POL-ME: Papiercontainer angezündet - die Polizei ermittelt - Hilden - 2012072

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Dienstag (15. Dezember 2020) einen Papiercontainer an der Straße Clarenbachweg in Brand. Aufmerksame Anwohner hatten den Brand bemerkt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:10 Uhr bemerkte ein Anwohner der Straße Clarenbachweg einen brennenden Papiercontainer, welcher auf einem Hof mit insgesamt zehn Müllcontainern aufgestellt war. Der couragierte Anwohner zog den brennenden Container zur Seite, um ein Überspringen der Flammen auf die übrigen Container zu verhindern.

Die noch vor der ebenfalls alarmierten Feuerwehr eingetroffenen Polizeibeamten konnten den Brand selbständig mit einem Feuerlöscher löschen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde der Container absichtlich in Brand gesetzt, so dass die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung einleiteten.

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Sonntagabend (13. Dezember 2020) zu einem gleichgelagerten Fall in nur wenigen hundert Metern Entfernung. Anwohner stellten, gegen 22:00 Uhr, eine brennende Mülltonne auf dem Noldeweg fest, welche durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen zu dem Brandgeschehen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

