POL-ME: Nachtrag zu Pressemeldung OTS 2009157: 61-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Unfallhergangs - Velbert - 2009162

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am Sonntagabend (27. September 2020) aktuell und zeitnah berichtete, kam es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Langenberger Straße / Nierenhofer Straße / Rottberger Straße / Bökenbuschstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 61 Jahre alten Motorradfahrer aus Langenhagen sowie einem 19 Jahre jungen Autofahrer aus Velbert.

Die dazugehörige Pressemeldung (OTS 2009157) finden Sie in unserem Nachrichtenportal newsaktuell unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4718423).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, wendet sich das zuständige Verkehrskommissariat an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise noch nicht bekannter Zeugen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 19-jährige Fahrer des Ford Fiestas mit seinem Wagen auf der rechten Spur der Langenberger Straße in Richtung Nierenhofer Straße unterwegs war, sich aber kurz vor dem Passieren der Kreuzung umentschied um nach links in die Rottberger Straße abzubiegen. Als er daraufhin die Fahrspur wechselte, stieß er mit einem von hinten überholenden Motorradfahrer - einem 61-jährigen Langenhagener - zusammen. Der Motorradfahrer flog daraufhin von seiner Maschine und stürzte zu Boden, wobei er schwerstverletzt wurde. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. Er war nach dem Unfall zwar zunächst ansprechbar, konnte aber keine sachdienlichen Hinweise zum Unfallhergang machen. Aktuell ist eine Lebensgefahr als Folge der schweren Unfallverletzungen für den Mann nicht ausgeschlossen. Der 19-jährige Fahrer des Ford Fiestas gibt an, den von hinten anfahrenden Motorradfahrer nicht gesehen zu haben, ehe er die Spur wechselte. Seine beiden Mitfahrer konnten gar keine Unfallangaben machen.

Daher ermittelt nun das Verkehrskommissariat der Polizei und fragt:

Wer hat am Sonntag (27. September 2020) gegen 17:15 Uhr den Unfall an der Kreuzung Langenberger Straße / Nierenhofer Straße beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

