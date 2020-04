POL-ME: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Ratingen - 2004178

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Den richtigen Riecher bewiesen am Mittwochabend (29. April 2020) Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Otto-Hahn-Straße in Ratingen: Aufgrund eines intensiven Marihuana-Geruchs durchsuchten sie den Innenraum des kontrollierten Fahrzeuges und fanden über zwei Kilogramm Marihuana und eine größere Menge Bargeld. Der 28-jährige Fahrzeugführer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden festgenommen.

Das war genau passiert:

Gegen 20:15 Uhr kontrollierten Beamten den Fahrer eines schwarzen Mercedes S350 mit Düsseldorfer Städtekennung, der sein Fahrzeug mittig auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße in Ratingen-West abgestellt und für einen kurzen Moment telefonierend das Fahrzeug verlassen hatte. Aus dem Fahrzeug drang ein intensiver Marihuana-Geruch, so dass die Beamten nicht nur die Insassen, sondern auch das Fahrzeug kontrollierten. Die Kontrolle war ein voller Erfolg, denn die Polizisten fanden über 6.000 Euro Bargeld, diverse Smartphones, eine Feinwaage sowie circa 2,5 Kilogramm Marihuana.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde anschließend eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 28-jährigen Fahrer in Ratingen durchgeführt. Hier stellten die Beamten diverse Betäubungsmittel, unter anderem weitere circa 1,5 Kilogramm Marihuana, unterschiedliche verschreibungspflichtige Medikamente, mehrere original verpackte und noch mit Preisetiketten versehene, hochwertige Jeanshosen sowie einen Schlagring sicher.

In der Wohnung der 25-jährigen Beifahrerin konnten in Mettmann circa 15.000 Euro in bar aufgefunden werden, die zur Beweissicherung sichergestellt wurde.

Sowohl der Ratinger als auch die Mettmannerin wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Da der Ratinger augenscheinlich vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte, wurden wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Polizeiwache Ratingen die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt.

Beide Beschuldigten sind kriminalpolizeilich bereits wegen unterschiedlicher Delikte in Erscheinung getreten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde die 25-Jährige im Laufe des Vormittages aus dem Gewahrsam entlassen. Der 28-jährige Ratinger wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt, der über eine Untersuchungshaft entscheiden wird.

Der Führerschein des Mannes wurde noch in der Nacht sichergestellt, da er zur Begehung von Straftaten genutzt wurde. Jegliches Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge wurde ihm bis auf weiteres untersagt.

Die Ermittlungen zur Herkunft der hochwertigen und original verpackten Jeanshosen im Wert von über 5.000 Euro dauern derzeit noch an. Gegen den Ratinger wurde diesbezüglich ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat Ratingen hat die weiteren Ermittlungen in dem umfangreichen Strafverfahren übernommen. Die Tatvorwürfe gegen den 28-jährigen Ratinger wiegen schwer: Der ihm vorgeworfene Handel mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln stellt einen Verbrechenstatbestand dar, der mit einer Mindestfreiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet wird.

