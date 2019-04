POL-ME: Brand auf Hausgrundstück: Ursache unklar - Mettmann - 1904135

Polizei Mettmann

Bei einem Brand am frühen Samstagmorgen (20. April 2019) wurden auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses am Feierabendweg in Mettmann ein Zaun, eine Garage sowie ein Baum beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

Gegen 4:40 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über einen Zaun- und Garagenbrand an einem Einfamilienhaus an der Fontanestraße in Mettmann informiert. Gleichzeitig mit der Feuerwehr erreichten die Polizeibeamten den Brandort, wo der Hauseigentümer bereits mit dem Gartenschlauch damit beschäftigt war, den Brand zu löschen. Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten abgeschlossen hatte, übernahmen die Polizeibeamten die Ermittlungen zur Brandursache. Hierbei ergaben sich vor Ort noch keine konkreten Hinweise auf eine mögliche Brandursache. Weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt können ausgeschlossen werden.

Bei dem Feuer wurde neben dem Gartenzaun und der Garage auch ein Baum beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Hinweise auf eine mögliche Brandursache erbittet sich die Polizei in Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250.

