POL-ME: Containerbrand an Schule: Brandstiftung nicht ausgeschlossen - Velbert - 1904134

Mettmann (ots)

Am späten Karfreitagabend (19. April 2019) haben insgesamt drei Container auf dem Parkplatz der Gemeinschaftsgrundschule "Am Baum" an der Fontanestraße in Velbert-Mitte gebrannt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei über den Notruf der Rettungsleitstelle der Feuerwehr über den Brand zweier Container auf dem Parkplatz der Grundschule informiert. Als die Polizeibeamten vor Ort erschienen, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten eines in Vollbrand stehenden Müllcontainers zu Gange. Auch ein danebenstehender Container hatte bereits Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen, ohne dass es zu Gebäude- oder Personenschäden gekommen ist.

Bei den Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache erfuhren die Polizeibeamten, dass sich bereits um kurz nach 22 Uhr ein Containerbrand auf dem Schulgelände ereignet hatte, welcher jedoch der Polizei nicht gemeldet worden war. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise auf eine mögliche Brandursache ergaben sich für die Polizeibeamten vor Ort nicht - Brandstiftung kann nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Sachdienliche Hinweise auf mögliche Verursacher oder sonstige verdächtige Beobachtungen erbittet die Polizei Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110.

