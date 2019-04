Polizei Mettmann

POL-ME: Weitere Mülltonnenbrände in Heiligenhaus - Heiligenhaus - 1904006

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (31. März 2019) sind der Polizei noch weitere brennende Mülltonnen in Heiligenhaus gemeldet worden. Die Polizei hatte in ihrer Pressemeldung Nummer 1904005 über einen brennenden Altpapiercontainer am Theodor-Heuss-Weg berichtet (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4233660).

Etwa zwei Stunden nach dem Brand des Altpapiercontainers am Theodor-Heuss-Weg wurden der Polizei gegen 6:15 Uhr noch weitere brennende Mülltonnen in Heiligenhaus gemeldet - konkret an der Erich-Ollenhauer-Straße in Heiligenhaus-Mitte. Insgesamt brannten hier fünf Mülltonnen, welche vor einer Mauer abgestellt waren. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zudem wurde die Mauer durch Rußanhaftungen beschädigt.

Bei der Nahbereichsfahndung nach möglichen Verursachern stellten zwei Polizeibeamte dann einen weiteren Containerbrand auf dem Parkplatz des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Ecke Laubecker Straße / Herzogstraße fest. Auch dieser Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zu dem brennenden Altpapiercontainer am Theodor-Heuss-Weg sowie den brennenden Mülltonnen an der Erich-Ollenhauer-Straße schließt die Polizei derzeit nicht aus, dass die Brände durch ein und denselben Tatverdächtigen gelegt wurden. Konkrete Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

