Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer angezündet - Polizei sucht Zeugen - Heiligenhaus - 1904005

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (31. März 2019) ist am Theodor-Heuss-Weg in Heiligenhaus-Mitte ein Altpapiercontainer ausgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Brandursache um Brandstiftung handelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 4 Uhr wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein brennender Altpapiercontainer am Theodor-Heuss-Weg in Heiligenhaus-Mitte gemeldet. Die Polizeibeamten erschienen noch vor der Freiwilligen Feuerwehr am Brandort, wo sie das Feuer bis zum Eintreffen der Wehrleute mit dem bordeigenen Feuerlöscher unter Kontrolle bringen konnten. Der Altpapiercontainer brannte bis zum Boden nieder, dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sonstige Gebäude- oder Sachschäden entstanden nicht.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Vor Ort ergaben sich jedoch für die Beamten keine Hinweise auf den oder die Verursacher des Feuers.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 93121-6150 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell