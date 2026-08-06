Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz

Verkehrsunfall mit Verdacht der Trunkenheit

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.08.2026) ereignete sich zwischen Pönitz und Pansdorf ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Eine Unfallbeteiligte stand ersten Erkenntnissen zufolge unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach habe eine 30-jährige Frau mit ihrem Seat die Lübecker Straße von Pansdorf kommend in Richtung Pönitz befahren. Eine 56-jährige Frau sei ihr in einem weißen Pkw entgegengekommen und dann nach links auf den Zubringer zur Bundesstraße 432 eingebogen. Dabei sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen.

Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. In dem Seat saß als Beifahrer ein 27-jähriger Mann, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird etwa 20.000EUR geschätzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, die auf den Konsum von Alkohol seitens der 56-Jährigen hindeuteten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von etwa 2,45 o/oo. Die eingesetzten Polizeibeamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen die 56-jährige Ostholsteinerin (deutsche Staatsangehörigkeit) wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

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