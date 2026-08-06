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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Betäubungsmittelfund bei Verkehrskontrolle

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Mittwochvormittag (05.08.2026) kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeireviers einen Audi in Lübeck - St. Lorenz und fanden in dem Fahrzeug eine größere Menge an Cannabis und etwa 6 g Kokain. Der 32-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einem Haftrichter des Amtsgerichts Lübeck vorgeführt.

Gegen 11:30 entschlossen sich Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Lübeck einen Audi, der die Meierstraße in Richtung der Hansestraße befuhr, zu kontrollieren. Als der Audi verkehrsbedingt an der Kreuzung Meierstraße / Hansestraße warten musste, nutzten die Beamten die Rotphase und leiteten die Kontrolle ein. Zum Anhaltezeitpunkt befand sich neben dem 32-jährigen Fahrer noch ein 17-jähriger Beifahrer.

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten eine Tüte mit Cannabis, sowie mehrere Laborgefäße mit Kokain. Eine Wägung bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ergab, dass es sich um etwa 4200 g Cannabis und 6 g Kokain handelte.

Die Betäubungsmittel konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen dem 32-Jährigen (albanische Staatsangehörigkeit) zugeordnet werden, der daraufhin vorläufig festgenommen wurde. Der 17-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Neben den Betäubungsmitteln stellten die eingesetzten Kräfte unter anderem drei Handys und ein Messer sicher. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Besitzes und des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Handels mit Cannabis aufgenommen.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Anna Julia Meyer - Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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