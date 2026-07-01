Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Zwei mutmaßliche Drogendealer im Kant-Park festgenommen

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Montag und Dienstag (29./30. Juni) im Immanuel-Kant-Park zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte beobachteten, wie die beiden Männer im Alter von 29 und 36 Jahren mit Betäubungsmitteln handelten. Als die Beamten das Duo kontrollieren wollten, warf der 36-Jährige ein Päckchen zur Seite und versuchte zu flüchten. Die Polizisten konnten den Mann jedoch fixieren.

Bei dem weggeworfenen Gegenstand handelte es sich um Kokain. Zudem fanden die Beamten bei dem 36-Jährigen bräunliches Pulver sowie diverses Konsumutensil, darunter ein Ziehröhrchen, eine Crackpfeife und einen Messlöffel. Darüber hinaus führte er Bargeld mit sich, das in einer Socke verstaut war, die an seiner Unterhose befestigt war.

Bei seinem 29-jährigen Begleiter entdeckten die Einsatzkräfte ein sogenanntes Eppendorfer Gefäß mit einer bislang unbekannten Substanz sowie Kokain, das in Plastikfolie verpackt war. Sämtliche aufgefundenen Betäubungsmittel und Gegenstände wurden sichergestellt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 29-Jährigen ergab sich zudem der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg werden die beiden Beschuldigten einem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird der illegale Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

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