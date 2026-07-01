Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Unbekannte legen Bürostuhl auf Straßenbahngleise - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte haben am Dienstagabend (18. Juni) einen Bürostuhl in das Gleisbett einer Straßenbahnstrecke gestellt. Eine Straßenbahn der Linie U79 überrollte gegen 18:05 Uhr das Hindernis kurz nach der Haltestelle Kesselsberg in Richtung St. Anna Krankenhaus. Verletzt wurde niemand.

An der nächsten Haltestelle brachte die Fahrerin die Bahn zum Stehen. Ein DVG-Mitarbeiter entfernte den Bürostuhl, der mitgeschleift wurde. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden am Unterboden der Straßenbahn.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den Bürostuhl auf die Gleise gestellt hat. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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