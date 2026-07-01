PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Unbekannte legen Bürostuhl auf Straßenbahngleise - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte haben am Dienstagabend (18. Juni) einen Bürostuhl in das Gleisbett einer Straßenbahnstrecke gestellt. Eine Straßenbahn der Linie U79 überrollte gegen 18:05 Uhr das Hindernis kurz nach der Haltestelle Kesselsberg in Richtung St. Anna Krankenhaus. Verletzt wurde niemand.

An der nächsten Haltestelle brachte die Fahrerin die Bahn zum Stehen. Ein DVG-Mitarbeiter entfernte den Bürostuhl, der mitgeschleift wurde. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden am Unterboden der Straßenbahn.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den Bürostuhl auf die Gleise gestellt hat. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren