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POL-DU: Alt-Homberg: Pkw überschlägt sich - Zwei Leichtverletzte

POL-DU: Alt-Homberg: Pkw überschlägt sich - Zwei Leichtverletzte
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Duisburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (28. Juni, 14:55 Uhr) im Bereich der Duisburger Straße / Emmericher Straße wurden zwei Personen leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Homberg. Auf Höhe einer Bushaltestelle fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den verkehrsbedingt wartenden Peugeot 206 einer 19-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW Golf und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die 28-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Fahrerin des Peugeot blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ihr 22-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Sowohl der VW Golf als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Emmericher Straße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 16:45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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