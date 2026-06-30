Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Bahnhaltestelle nach Kollision beschädigt - Auto kippt auf Seite

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Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (26. Juni) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Duisburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge sowie eine Bahnhaltestelle beschädigt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 49-jähriger Fahrer eines Skoda, vom Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kollidierte er mit einem Ford. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ford gegen die Bahnhaltestelle "Hamborn Feuerwache" und kippte auf die Seite. Insgesamt wurden neben den beiden Fahrzeugen noch zwei weitere Pkw sowie die Trennwände der Bahnhaltestelle beschädigt. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. Der Bahnverkehr war aufgrund von Splittern im Gleisbereich zunächst geringfügig beeinträchtigt.

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