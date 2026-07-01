Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen mutmaßlichen Betrüger?

Duisburg (ots)

Ein bislang Unbekannter sprach bereits am 17. Oktober 2025 gegen 13 Uhr einen Paketboten an der Kanalstraße an, um sein mutmaßlich bestelltes Paket persönlich im Empfang zu nehmen.

Er zeigte dem Lieferanten einen Personalausweis. In der Woche zuvor kam der Mann schon einmal auf den Postzusteller zu und nahm zwei Pakete entgegen. Der Zusteller schöpfte Verdacht, händigte keine Lieferung aus und klingelte im Anschluss an der Zustelleranschrift. Es öffnete der dortige Bewohner, der schilderte, dass er Anfang September 2025 eine Halskette bestellt habe, diese nie ankam.

Das Kriminalkommissariat 32 leitete die Ermittlungen ein. Den Beamten lag ein Video des mutmaßlichen Betrügers vor, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durch einen Richter am Amtsgericht Duisburg ein Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen wurde. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit, bei der Identifizierung des Mannes zu helfen.

Die Fotos sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/208447

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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