Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: vermisste Person
Arenshausen (ots)
Die Suche nach dem vermisst gemeldeten Ernst Heinrich Möhlhenrich kann eingestellt werden. Der Herr ist wohlbehalten wieder heimgekehrt.
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Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
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