LPI-NDH: vermisste Person

Nordhausen (ots) - Am Sonntag versuchten in den frühen Morgenstunden zwei unbekannte männliche Täter in einen Juwelierladen einzudringen. Sie versuchten, in der Straße "Altendorf" die Scheibe des Geschäfts mittels verschiedener Werkzeuge zu zerstören und so in den Laden zu gelangen. Als sie aber an dem verarbeiteten Sicherheitsglas scheiterten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich daraufhin in ...

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