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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: vermisste Person

Arenshausen (ots)

Die Suche nach dem vermisst gemeldeten Ernst Heinrich Möhlhenrich kann eingestellt werden. Der Herr ist wohlbehalten wieder heimgekehrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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