Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Arbeiter nach Sturz durch Hallendach verstorben

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montagvormittag (03.08.2026) ist ein Arbeiter in Lübeck St. Lorenz durch ein Hallendach eines Gewerbebetriebes circa 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Die dabei erlittenen Verletzungen erwiesen sich als so schwer, sodass er noch vor Ort verstarb. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Hintergründe zu prüfen.

Gegen 10:05 Uhr wurde die Polizei zu dem Gewerbekomplex in der Posener Straße alarmiert. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Rettungsdienst und Notarzt verstarb der hinab gestürzte 42 Jahre alte Mann aus Hamburg am Unfallort. Nach bisherigem Sachstand soll der Arbeiter zuvor Fenster auf dem Dach des Objektes überprüft haben.

Die Lübecker Kriminalpolizei leitete standardmäßig ein Todesermittlungsverfahren ein und prüft die näheren Hintergründe. Der Leichnam wurde zum Zwecke der Obduktion beschlagnahmt.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

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