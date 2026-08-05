Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Lübeck (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter,

in der zuvor veröffentlichten Pressemeldung ist es zu einem Fehler gekommen. Der Name der Vermissten ist Lena H.

Ich bitte um Korrektur.

Seit Samstag (01.08.2026) wird die 15-jährige Lena H. aus einer betreuten Wohngruppe in Lübeck vermisst. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen der Polizei nicht vor. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Lena H. ist 15 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat dunkelbraune Haare und braune Augen. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil. Die Jugendliche ist kognitiv beeinträchtigt und trägt eventuell ein Tablet sowie Kopfhörer bei sich.

Möglicherweise ist Lena H. in öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Sachsen anzutreffen, da dort Angehörige von ihr leben.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Jugendlichen geben kann, wird gebeten die Ermittler der Kriminalpolizei Lübeck telefonisch unter 0451 131-4100 oder E-Mail unter k11.luebeck.bki@polizei.landsh.de zu kontaktieren. Hinweise werden auch an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

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