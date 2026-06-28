Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Doppelte Körperverletzung

Am späten Abend des 26.06.2026 spielte eine größere Gruppierung auf dem Schulplatz Fußball. In der Folge geriet ein bislang unbekannter männlicher Täter mit einem 12jährigen Jungen in Streit. Er schlug diesen in der Folge mehrfach auf den Rücken. Als der Junge dies seinem Bruder mitteilte und dieser nun zum Täter ging, um diesem zum Unterlassen dieser Handlungen aufforderte schlug dieser unvermittelt erneut mit der Faust ins Gesicht des 16jährigen. Dieser verlor hierdurch einen Zahn. Der unbekannte Täter verschwandt noch vor dem Eintreffen der Beamten. Er wird wie folgt beschrieben: männlich,ca. 16-18 Jahre, auffälliges braunes Basecap. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Verkehrsgeschehen

Aus Verkehrsunfall wird Trunkenheitsfahrt

Am 27.06.2026 wurde gegen 14:30 Uhr durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall in der Straße Am Sportplatz in Apolda mitgeteilt. Ein Pkw sei beim Abbiegevorgang auf den dortigen Parkplatz von der Straße abgekommen und gegen einen Poller und ein Verkehrszeichen gefahren. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen wurde schnell klar, warum der Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 57jährigen Mann ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es wurde fortfolgend eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Mann muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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