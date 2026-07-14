Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

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Lübeck (ots)

Bereits am Freitag, den 03.07.2026, ereignete sich gegen 10:15 Uhr im Mönkhofer Weg im Lübecker Stadtteil St. Jürgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem bislang unbekannten Pkw. Ein 41-jährige Lübecker erlitt leichte Verletzungen. Der beteiligte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 41 Jahre alter Lübecker mit seinem Pedelec den Mönkhofer Weg in Fahrtrichtung St.-Jürgen-Ring. An der Einmündung zur Kahlhorststraße beabsichtigte er, den dortigen Fußgängerüberweg zu nutzen. Hierzu stieg er von seinem Pedelec ab und begab sich zu Fuß mit seinem Fahrrad auf den Fußgängerüberweg.

Zeitgleich näherte sich aus gleicher Fahrtrichtung ein Pkw. Während der 41-Jährige den Fußgängerüberweg überquerte, dürfte es zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Fahrzeug gekommen sein. Der Pkw touchierte den Lübecker, wodurch dieser wohl zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Zudem entstanden leichte Schäden an seinem Pedelec.

Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt mutmaßlich in Richtung St.-Jürgen-Ring fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem beteiligten Pkw um einen grauen oder silberfarbenen Mercedes mit mutmaßlich Lübecker Kennzeichen (HL) gehandelt haben. Hinweise auf den Fahrer oder weitere Insassen liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Blankensee hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 0451-131 7480 oder per E-Mail an Blankensee.PSt@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

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