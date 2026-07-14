Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Fahrzeugbrand in Lübeck - Pritschenwagen brennt vollständig aus und beschädigt weitere Fahrzeuge

Lübeck (ots)

Am Montag (13.07.2026) geriet in Lübeck St. Gertrud ein Pritschenwagen während der Fahrt in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere geparkte Fahrzeuge sowie die Fahrbahndecke beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am Montag gegen 13:00 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr Notrufe über einen Fahrzeugbrand am Moltkeplatz im Lübecker Stadtteil St. Gertrud ein. Die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und stellten fest, dass ein Pritschenwagen in voller Ausdehnung brannte.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen mittels Wasser und Schaum ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden jedoch zusätzlich zwei geparkte Pkw sowie ein Wohnmobil beschädigt. Bei zwei weiteren Fahrzeugen besteht derzeit der Verdacht, dass auch sie durch Hitze und Rauch beschädigt worden sein könnten. Darüber hinaus wurde die Fahrbahndecke im Bereich der Brandstelle in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigem Sachstand brach das Feuer während der Fahrt im vorderen Bereich des Pritschenwagens aus. Der 23-jährige Fahrer reagierte schnell, brachte das Fahrzeug zum Stehen und verließ dieses unverletzt. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der ausgebrannte Wagen von einem Abschleppunternehmen geborgen. Eine Fachfirma übernahm im Anschluss die Reinigung der Fahrbahn.

Während der Löscharbeiten musste die Walderseestraße im Bereich des Moltkeplatzes für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen 14 Uhr war der Bereich wieder frei befahrbar.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

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