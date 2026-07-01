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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) 6-jähriges Kind mit Tretroller von Auto erfasst und leicht verletzt (29.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen ist ein Kind auf einem Tretroller in der Kronenstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Der 6-jährige Junge fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Ein 30-jähriger Fahrer eines Smart konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der 6-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Smart entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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