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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Lübeck (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (08.07.2026) ereignete sich in Lübeck St. Lorenz ein körperlicher Angriff auf einen 35-jährigen Mann, der dadurch Verletzungen im Gesicht erlitt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 17:45 Uhr habe sich ein 35-jähriger Mann aus Lübeck in der Wendischen Straße in der Nähe der Kreuzung zum Hansering aufgehalten, als er unvermittelt von hinten einen Schlag ins Gesicht bekommen habe.

Der Lübecker erlitt Verletzungen an einem Auge und musste medizinisch versorgt werden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Da der Angriff von hinten erfolgt sein soll, liegt keine Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen vor.

Hinweise zum Tathergang oder auf einen möglichen Tatverdächtigen nimmt das 2. Polizeirevier Lübeck unter 0451 131 6245 oder per E-Mail unter luebeck.prev02@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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