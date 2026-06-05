Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 78jähriger Frau aus Glinde

Lübeck (ots)

Die am 04.06.26 veröffentlichte Fahndung nach der 78jährigen Inger F. aus Glinde wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Die Vermisste wurde am frühen Freitagmorgen (05.06.26) wohlbehalten in Hamburg von einer Polizeistreife aufgegriffen.

Die Polizei bedankt sich dennoch für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um eine Löschung des Lichtbildes wird gebeten.

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