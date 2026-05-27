Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jährigen

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Lübeck (ots)

Seit Dienstag (26.05.2026) wird die 53-jährige Bettina G. vermisst. Diese verließ Dienstagmorgen das Gelände eines Krankenhauses in Neustadt und kehrte bislang nicht zurück. Die 53-Jährige ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Am Dienstag, um 09:25 Uhr, verließ die Frau das Klinikgelände. Hinweise, wohin sie sich begeben haben könnte, gibt es nicht.

Die Vermisste ist etwa 160cm groß und von kräftiger Statur. Ihre dunkelblonden Haare sind schulterlang und leicht gelockt. Bekleidet war sie zuletzt mit einem roten Sommerkleid. Sie führte eine große beige Handtasche mit sich.

Das Bild der Vermissten ist bereits veraltet. Aktuell trägt sie ihre Haare länger.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neustadt/ Holstein unter der Telefonnummer 04561-61547 oder per E-Mail (neustadt.kpst@polizei.landsh.de) in Verbindung zu setzen.

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