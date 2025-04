Polizeidirektion Lübeck

HL - St. Jürgen

Verkehrsunfallflucht - Fahrzeuggespann gesucht

Lübeck

Am Dienstagmorgen (08.04.2025) ereignete sich in Lübeck - St. Jürgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, und einem Fahrrad. Der Fahrer des Gespanns streifte mit seinem Anhänger den Radfahrer, sodass dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Fahrzeugführer verließ den Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizeistation Moisling bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Gegen 08:00 Uhr befuhr der 28-jährige Radfahrer den Fahrradweg des Kreisverkehrs am Berliner Platz. Als der Lübecker die Ausfahrt zur Geniner Straße in Richtung der Bundesautobahn 20 passierte, bog ein schwarzer Geländewagen mit einem Anhänger in die Geniner Straße ein. Dabei touchierte der rote Kunststoffanhänger den Fahrradfahrer. Der 28-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Der Fahrzeugführer habe angehalten und sich nach dem Befinden des Radfahrers erkundigt. Noch während sich der gestürzte Lübecker sortiert habe, sei er ohne seine Personalien zu hinterlassen, weitergefahren.

Der Fahrer, der den schwarzen Geländewagen mit einem auffälligen roten Kunststoffanhänger führte, wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, hat schwarze Haare und eine Körpergröße von circa 175 cm.

Die Polizeistation Moisling ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung. Die ermittelnden Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten sich mit den Ermittlern telefonisch unter 0451 - 131 7400 oder per Mail unter Moisling.Pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

