Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Zwei Personen nach Zusammenstoß mit Müllfahrzeug verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.08.) kam es in der Hansestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Müllfahrzeug und einem PKW. Zwei der drei Insassen des Dacia Lodgy wurden verletzt.

Gegen 06.45 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich der Hansestraße - Kreuzweg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 51 Jahre alte Fahrer eines Müllwagens auf der Hansestraße in Richtung Meierstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Kreuzweg kollidierte das Müllfahrzeug mit einem entgegenkommenden und bevorrechtigten Dacia Lodgy aus Lübeck. Durch den Aufprall lösten die vorderen Airbags des PKW aus. Der 24-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Seine 30 Jahre alte Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der im Fond sitzende Mann sowie der LKW-Fahrer blieben unverletzt.

Der erheblich beschädigte Dacia wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war es erforderlich, die Hansestraße für etwa 15 Minuten voll zu sperren.

Der Sachschaden wird auf zirka 14.000 Euro geschätzt.

Die Unfallermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung führt das 2. Polizeirevier.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell