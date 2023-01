Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Backshop

Mühlhausen (ots)

Der Einbruch in eine Bäckereifiliale wurde in den frühen Morgenstunden in Mühlhausen durch Zeugen bemerkt. Unbekannte hatten sich in der Nacht Zugang zum Backshop in der Volkenröder Straße verschafft. Dort gelang es dann den Tresor zu öffnen und Bargeld im dreistelligen Wert zu entwenden. Die eingesetzte Polizei konnte Spuren zu sichern und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell