Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter auf frischer Tat während der Streifenfahrt ertappt

Mühlhausen (ots)

Gegen Mitternacht bemerkte eine Streife der Mühlhäuser Polizei an einer Umladestation an der Aemilienhäuser Straße ein Loch im Zaun. Da es hier in der Vergangenheit wiederholt zu Straftaten gekommen war, schauten die Beamten nun ganz besonders genau hin. Dabei stellten sie in der Nähe des Loches bereits zum Abtransport bereit gestelltes Diebesgut, in dem Fall Altmetall, fest. Bei der Absuche des Geländes konnten die Polizisten dann auch erfolgreich den vermeintlichen Täter aufgreifen. Gegen den 42-jährigen Mann wurden in der Folge die entsprechenden Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell