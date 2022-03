Lübeck (ots) - Am Montag (14.03.2022) kam es an zwei Anschriften in Ostholstein zu Trickdiebstählen aus Einfamilienhäusern. Nacheinander wurden ein Haus in Lensahn und ein Haus in Grömitz durch Täter aufgesucht und darin Schränke nach Schmuck durchwühlt. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge. Gegen 13:10 Uhr ...

mehr