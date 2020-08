Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Festnahme nach Einbruch

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft. Am frühen Morgen des (28.08.) gegen 03:10 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen gegenwärtigen Einbruch in ein Geschäft in der Hüxstraße. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Geschäft eine eingeschlagene Fensterscheibe und eine Blutspur fest, welche vom Tatort über die Straße "An der Mauer" bis in die Fleischhauerstraße zu einer dort befindlichen Wohnung verfolgt werden konnte. Die Polizeibeamten fanden nicht nur das Stehlgut (div. Feuerzeuge), sondern nahmen auch einen 55-jährigen Lübecker fest, der an der Hand stark blutete. Die Verletzung stammte offenbar von dem Einschlagen der Fensterscheibe des Geschäfts. Seine Hand wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend brachten sie ihn in ein Lübecker Krankenhaus. Ein seitens der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Tatverdächtige verfügt über einen festen Wohnsitz, Haftgründe lagen nicht vor und der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Vanessa Gräfin von Hahn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

