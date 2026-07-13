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POL-RZ: Jungbulle auf Abwegen sorgt für stundenlangen Stau auf der A1

POL-RZ: Jungbulle auf Abwegen sorgt für stundenlangen Stau auf der A1
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Ratzeburg (ots)

13.07.2026 | Kreis Stormarn | 11.07.2026 - A 1 bei Barsbüttel

Ein entlaufener Jungbulle am Samstagabend sorgte für einen stundenlangen Stau auf der A 1 bei Barsbüttel in Fahrtrichtung Norden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 20.00 Uhr das entlaufene Tier zunächst neben und dann auf der Fahrbahn. Dort nahm er alle Fahrspuren für sich in Anspruch. Ein Einfangen des Tieres gelang nicht, so dass die Fahrbahnrichtung voll gesperrt werden musste.

Der Jungbulle wurde durch einen hinzugezogenen Tierarzt kontrolliert betäubt und konnte so auf seine Weide zurückgebracht werden. Im Anschluss konnte der Verkehr nach knapp vier Stunden Vollsperrung dann wieder fließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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