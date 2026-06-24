Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht

Ratzeburg (ots)

24.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.06.2026 - Wentorf bei Hamburg

Unbekannte sollen es heute in den frühen Morgenstunden auf die Tabakwaren in einem Wentorfer Supermarkt abgesehen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 24.06.2026 gegen 02:10 Uhr wählte ein aufmerksamer Zeuge den Notruf, da er einen Einbruch in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Wentorf bei Hamburg beobachtet haben soll. Unbekannte sollen gewaltsam in die Räumlichkeiten des Supermarktes eingedrungen sein. Die drei dunkel gekleideten Tatverdächtigen hätten diverse Tabakerzeugnisse entwendet und in den mutmaßlichen Fluchtwagen geladen, um anschließend in Fahrtrichtung Reinbek davonzufahren. Trotz sofortiger Nahbereichsfahndung konnten die Beamten die flüchtigen Tatverdächtigen nicht mehr feststellen.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet nun um weitere Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040/7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell