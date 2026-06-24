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POL-RZ: Steckte in der Klemme: Einsatzkräfte befreien Reh aus Metalltor

POL-RZ: Steckte in der Klemme: Einsatzkräfte befreien Reh aus Metalltor
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Ratzeburg (ots)

24.06.2026 | Kreis Stormarn | 23./24.06.2026 - Mölln

Einsatzkräfte befreiten in der Nacht von gestern zu heute ein festsitzendes Reh aus einem Metalltor am Neuen Friedhof in Mölln.

Weder vor noch zurück ging es für ein Reh, welches sich in einem Zugangstor zum Neuen Friedhof in Mölln verfangen hatte. Ein aufmerksamer Passant wählte am 23.06.2026 kurz vor Mitternacht den Notruf und meldete das feststeckende Tier, woraufhin die Möllner Polizeibeamten dem Tier umgehend zu Hilfe eilten. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Metallstreben des Tors mit entsprechendem Werkzeug auseinanderbiegen, sodass sich das Tier schließlich selbstständig befreien konnte. Das Reh kam mit dem Schrecken davon und blieb augenscheinlich unverletzt. Auch das Metalltor konnte wieder hergerichtet werden und blieb unbeschadet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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