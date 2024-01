Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schülerin angefahren + Berauschten Fahrer aus dem Verkehr gezogen - Betroffene Verkehrsteilnehmer nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht + Auseinandersetzung + Zinngranulat geklaut

Marburg: Schülerin angefahren

Nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Sonnenblickallee eine Fußgängerin touchierte, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 18-Jährige war am Freitag (26.01.24) gegen 07.30 Uhr in der Sonnenblickallee zu Fuß auf dem Weg zur Schule. Als sie in Höhe der Berliner Straße die Straße überquerte, touchierte sie ein abbiegender PKW am Bein, dessen unbekannter Fahrer von der Straße "In der Badestube" in Richtung Beltershäuser Straße unterwegs war. Die Schülerin stürzte zu Boden und der Unbekannte fuhr mit seinem dunklen Auto einfach weiter. Mit leichten Verletzungen musste sie einen Arzt aufsuchen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen. (sr)

Neustadt: Berauschten Fahrer aus dem Verkehr gezogen - Betroffene Verkehrsteilnehmer nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Beamte der Polizeistation Stadtallendorf suchen nach einer Straßenverkehrsgefährdung nach betroffenen Verkehrsteilnehmern. Ein Zeuge meldete Sonntagfrüh gegen 02.20 Uhr einen auffälligen Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 3263 zwischen Ransbach und Neustadt. Der zunächst Unbekannte sei mehrfach in Schlangenlinien gefahren und sei bei Neustadt fast mit einem anderen PKW kollidiert. Eine Polizeistreife konnte den Polo-Fahrer letztendlich auf der Bundesstraße 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf stoppen. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Wem ist der Fahrer auf der Landstraße 3263 zwischen Ransbach und Neustadt bzw. auf der Bundesstraße 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf ebenfalls aufgefallen? Welcher Verkehrsteilnehmer wurde durch das Fahrverhalten des Polo-Fahrers gefährdet? Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0. (sr)

Wetter: Auseinandersetzung

Mit Verletzungen nach einer Auseinandersetzung kam Sonntagabend ein 19-jähriger in eine Klinik. Der junge Mann war zwischen 21.30 und 21.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Marburger Straße, als ihm ein PKW aufgefallen sei. Der unbekannte Autofahrer soll zunächst von hinten an ihm vorbeigefahren sein. Anschließend sei der Unbekannte gewendet, hielt wenige Meter vor ihm an und stieg mit einem Beifahrer aus. Plötzlich und ohne Wortwechsel soll das Duo den 19-Jährigen niedergeschlagen haben. Anschließend seien die beiden wieder in den PKW gestiegen und geflüchtet. Beschreibung der Tatverdächtigen: Nach Angaben des Opfers hatten die Männer ein südländisches Erscheinungsbild. Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Einer trug eine Jogginghose, der andere eine Jeans. Beide trugen dunkle Jacken. Ein Tatverdächtiger hatte einen Bart. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen, älteren Baujahrs, handeln. Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Beamten der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen. (sr)

Gladenbach-Erdhausen: Zinngranulat geklaut

Aus einer Eisengießerei stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag (25.01.2024), 23:00 Uhr und Montag (29.01.2024), 03:00 Uhr, rund 25 Eimer mit Zinngranulat. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Aurorahütte" aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

