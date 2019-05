Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Junger Mann beschädigt Telefonanschluss;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Junger Mann beschädigt Telefonanschluss

Biedenkopf: Am Sonntag, 5. Mai hinterließ ein junger Mann in der Stadtgasse einen Schaden von 200 Euro. Der Unbekannte machte sich um 1.30 Uhr an einem an der Hauswand montierten Schaltkasten zu schaffen und riss das Telefonkabel heraus. Der mutmaßliche Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, schlank und hat blonde Haare. Bekleidet war er mit einem grünen T-Shirt. Mehrere junge Frauen, die sich in der Nähe aufhielten, sollen das Geschehen lachend beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

