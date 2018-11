POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Arbeiter schwer verletzt

Schwerte (ots) - Am 17.11.2018 (Sa.), gegen 01.40 Uhr, befuhr ein 34jähriger Fahrzeugführer aus Litauen stadtauswärts die Hörder Straße. Er beabsichtigte in der Höhe der Autobahnzufahrten auf die Bundesautobahn aufzufahren. Da an der Autobahnzufahrt zu dem Zeitpunkt eine Baustelle eingerichtet ist, war die Zufahrt für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt. Aus diesem Grunde wurde der 34jährige Fahrzeugführer durch einen 55jährigen Arbeiter aus Castrop darauf hingewiesen, dass er hier nicht auf die Autobahn auffahren könne. Als nun der 34jährige Litauer sein Fahrzeug wenden wollte, fuhr er beim rangieren dem 55jährigen Arbeiter aus Castrop über den Fuß. Hierbei wurde der 55jährige schwer verletzt. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Sachschaden am Pkw entstand nicht.

