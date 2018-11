POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit Flucht - Radfahrer leicht verletzt, Rollerfahrer flüchtet

Selm (ots) - Am Donnerstag, den 15.11.2018 ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 14-jährige Radler aus Selm auf der Ludgeristraße in Richtung Kreisverkehr Münsterlandstraße. Dort hielt er zunächst an dem Zebrastreifen an. Als er dann weiter in die Sandforter Straße fahren wollte, kam ein Rollerfahrer und erwischte ihn am hinteren Teil des Rades. Beide kamen zu Fall. Der 14-jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Ein PKW Fahrer hielt an der Unfallstelle an und sprach zunächst mit dem Rollerfahrer. Anschließend kam er zu dem Schüler und erkundigte sich nach dessen Befinden. Der Fahrzeugfahrer stieg danach in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Der Rollerfahrer kümmerte sich nicht um den Radfahrer, setzte sich auf sein Krad und fuhr in Richtung Lüdinghausen davon, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Bekleidet war er mit Motorradkleidung in schwarz. Er trug einen schwarzen Helm, den er auch nicht abnahm. Nach Angaben des Radfahrers war er schon etwas älter. Er hatte einen weißen Schnäutzer und ein faltiges Gesicht. Unter dem Helm trug er noch eine Sonnenbrille. Der Roller war ebenfalls schwarz und hatte vorne einen großen Windschutz. Er war von der Marke Suzuki und hatte vermutlich ein amtliches Kennzeichen, kein Versicherungskennzeichen. Der PKW Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat den Unfall noch beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

