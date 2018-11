Selm (ots) - Am Donnerstag, 15.11.2018 gegen 06:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Selmer mit seinem Pkw die Lünener Straße in Fahrtrichtung Bork. Dabei fuhr er mehrerer Zeugenangaben zufolge ungebremst in einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug fast komplett auf den Geh-/Radweg geschoben. Der Pkw des 19Jährigen drehte sich beim Aufprall; der Unfallfahrer prallte dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 19Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Zeugenangaben zufolge war die Frontscheibe des Pkw des 19Jährigen zur Unfallzeit zugefroren.

Die Polizei appelliert aus gegebenem Anlass an alle Fahrzeugführer: Sorgen Sie für freie Sicht! Beschlagene oder zugefrorene Scheiben erhöhen das Unfallrisiko. Wer nur ein Guckloch frei kratzt, gefährdet sich und andere. Außerdem droht ein Verwarngeld.

