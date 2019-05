Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bier und Schlüssel gestohlen;Einstieg über blaue Tonne;Unfallflucht vor Pizzeria;Unfallflucht auf Parkplatz der Universität;Heckscheibe eingeschlagen;Küchenbrand;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bier und Schlüssel gestohlen

Marburg: Ein Bootsverleih in der Straße "Auf dem Wehr" geriet zwischen Donnerstag, 2. Mai, 23 Uhr und Freitag, 3. Mai, 7.10 Uhr in das Visier eines Einbrechers. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang ins Innere und stahl 20 Flaschen Bier der Marke "Pilgerstoff" sowie zwei Schlüssel für eine Kaffeemaschine. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einstieg über blaue Tonne

Marburg: In der Nacht auf Donnerstag, 2. Mai drang ein Unbekannter in eine Kirchengemeinde in der Schubertstraße ein. Der Einbrecher stellte eine blaue Mülltonne unter das Fenster, um den Einstieg zu erleichtern. Nachdem Hebelversuche nicht den gewünschten Erfolg brachten, schlug der Unbekannte kurzerhand die Scheibe ein. Im Inneren brach der Dieb mehrere Türen und Schränke auf. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er aber ohne Beute ab. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Unfallflucht vor Pizzeria

Stadtallendorf-Schweinsberg: Auf einem Parkplatz in der Niederofleidener Straße fuhr ein Autofahrer bereits am Mittwoch, 1. Mai gegen das Heck eines schwarzen Honda Civic. Bei dem missglückten Parkmanöver zwischen 12.55 und 15 Uhr hinterließ der Unbekannte einen Schaden von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Unfallflucht auf Parkplatz der Universität

Marburg: Ein Parkmanöver auf dem Parkplatz der Universität am Pilgrimstein ging zwischen Samstag, 4. Mai, 18 Uhr und Donnerstag, 5. Mai, 12.20 Uhr völlig daneben. Der Unbekannte fuhr hinten rechts gegen einen schwarzen Skoda Octavia und verursachte einen Schaden von 800 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Heckscheibe eingeschlagen

Marburg: In der Metzgergasse schlugen Randalierer zwischen Samstag, 4. Mai, 20 Uhr und Sonntag, 5. Mai, 10 Uhr die Heckscheibe eines VW Passat Kombi ein. Der Schaden beträgt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Küchenbrand

Marburg: Bei einem Küchenbrand am Samstagabend, 4. Mai in einem Wohnhaus in der Herrmannstraße entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Ein Fußgänger bemerkte den aus dem Gebäude dringenden Qualm und alarmierte die Feuerwehr. Die löschten die Flammen schnell ab. Personen kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden. Erste Anzeichen weisen auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

