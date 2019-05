Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Feuer auf Balkon - Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Feuer auf Balkon - Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen(Bezug: Meldung vom Freitagmorgen, 3. Mai)

Kirchhain: Ermittler der Kriminalpolizei Marburg haben am Freitagmorgen, 3.Mai den Brandort in der Brießelstraße untersucht. Die Spezialisten gehen aufgrund der Spurenlage nunmehr von einer Brandstiftung aus. Wahrscheinlich warfen Unbekannte von der Straße aus einen brennenden oder glimmenden Gegenstand auf den Balkon und lösten so das Feuer aus. Die Polizei sucht Zeugen, denen kurz vor oder nach der Brandentstehung gegen 21 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um das betroffene Gebäude aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Meldung vom Freitagmorgen:

Kirchhain: Bei einem Brand am Donnerstagabend, 2. Mai gegen 21 Uhr in der Brießelstraße entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Das Feuer brach auf dem Balkon im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Dort gingen Grünpflanzen sowie die Holzdielen des Balkons in Flammen auf. Zudem wurde die Außenfassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell