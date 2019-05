Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Stoßstange abgerissen;Mondeo angefahren;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stoßstange abgerissen

Amöneburg: Bereits zwischen Mittwoch, 24. April, 17 Uhr und Donnerstag, 25. April, 9 Uhr fuhr ein Unbekannter in der Straße "Am Markt" gegen das Heck eines schwarzen Daimler Benz und riss dabei die Stoßstange des geparkten Wagens ab. Der Schaden beträgt 3000 Euro. Die Kollision dürfte Lärm verursacht haben. Blauer Farbabrieb ist derzeit der einzige Hinweis auf den mutmaßlichen Unfallverursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Mondeo angefahren

Stadtallendorf: In der Bahnhofstraße fuhr ein Autofahrer zwischen Donnerstag, 25. April, 18.30 Uhr und Freitag, 26. April, 14.15 Uhr gegen den Radkasten eines schwarzen Ford Mondeo. Möglicherweise kommt ein weißes Fahrzeug als Unfallverursacher infrage. Der Unbekannte hinterließ an dem geparkten Wagen einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell